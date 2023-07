Matteo Renzi, siluro contro il leader IV: "Chi sta per lasciare il partito"

12 luglio 2023 a

Ettore Rosato è “fortemente tentato” di scaricare Matteo Renzi e di uscire da Italia Viva. Stando a quanto riportato dall’Adnkronos, più fonti assicurano che Rosato è “sempre più insofferente” nei confronti del suo leader e soprattutto della sua linea politica. In queste ore circolano voci che vorrebbero l’ex vicepresidente della Camera in procinto di lasciare Italia Viva per passare al gruppo Misto e poi attendere un nuovo partito.

In particolare Rosato sarebbe attratto dalla “sirene” di Forza Italia: c’è chi sostiene che siano già stati avviati dei contatti con i vertici del partito rimasto orfano di Silvio Berlusconi. Inoltre all’interno di Italia Viva pare che si debba fare i conti anche con il caso di Elena Bonetti: l’ex ministra starebbe guardando con interesse a un passaggio a Forza Italia, però proprio come Rosato approderebbe prima al gruppo Misto, in modo da evitare immediate polemiche sul cambio di casacca.

Insomma, i problemi continuano a moltiplicarsi per Renzi, che deve fare i conti pure con i rapporti ai minimi storici con Carlo Calenda. Tra i due è calato il gelo ormai da settimane e le linee politiche sono praticamente opposte: Renzi osserva interessato le trasformazioni di Forza Italia; Calenda vorrebbe invece riavviare un dialogo con il Pd, anche se continua a porre il veto su Conte e i 5 Stelle. Presto però i due leader dovranno prendere una decisione sulle elezioni europee: presentarsi insieme consentirebbe di avere possibilità di superare lo sbarramento del 4%.