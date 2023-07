Forza Italia, Tajani eletto segretario. Ma c'è una grande assenza in platea

15 luglio 2023 a

Parte con l’inno di Mameli e l’inno europeo il consiglio nazionale di Forza Italia, oggi 15 luglio. Sul palco campeggia una immagine di Silvio Berlusconi, scomparso il 12 giugno scorso, con una citazione del Cavaliere: "Chi ci crede combatte, chi ci crede supera tutti gli ostacoli chi ci crede vince". Sollecitata da Antonio Tajani, che è poi stato eletto all'unanimità nuovo segretario nazionale 'pro tempore' di Forza Italia, la platea ha poi dedicato un minuto di applauso a Berlusconi, al grido "Silvio, Silvio, Silvio". Ma tra i delegati e i fedelissimi del presidente di Forza Italia non c’è Marta Fascina, compagna di Berlusconi, che è rimasta ad Arcore.

"Ieri sera ho ricevuto una lettera molto affettuosa, molto cordiale piena di incoraggiamento anche nei miei confronti da parte della famiglia

Berlusconi che mi ha pregato di leggervi", ha affermato il ministro Tajani durante il consiglio nazionale di Forza Italia. "Carissimi grazie per l’appoggio e per la vicinanza che avete dato sempre al nostro papà", recita la lettera da Tajani. "Grazie per tutto ciò che farete per far continuare a vivere gli ideali di libertà, progresso e democrazia che hanno sempre contraddistinto il suo pensiero e le sue azioni. Un abbraccio grande a tutti, con i migliori auguri di buon lavoro". "Questa lettera ci incoraggia", ha commentato Tajani.