Schlein travolta, "c'è un elefante nella stanza": Pd spappolato in pochi minuti

16 luglio 2023 a

"C'è un elefante nella stanza a Napoli". Lo scontro tra Elly Schlein e Vincenzo De Luca "è un tema legato a dinamica interna del Pd, che penso interessi gli iscritti. Fa parte di una normale dialettica all’interno di un partito politico", prova a minimizzare il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, a margine dell’iniziativa organizzata dal Partito democratico nel capoluogo partenopeo sul tema dell’autonomia differenziata, alla quale partecipa Elly Schlein ma non il presidente della Regione Campania, spesso polemico nei confronti della neo segretaria del suo partito. "Bisogna sempre lavorare per l’unità, io l’ho sempre detto. De Luca rappresenta una risorsa per la Campania. Noi dobbiamo lavorare per l’unità".

Ma Elly è in imbarazzo e non commenta la mancata presenza del governatore alla sua iniziativa. Schlein infatti rilascia ai giornalisti una breve dichiarazione strettamente sul tema dell’autonomia differenziata, glissando sulla domanda rivolta da una cronista sull’assenza di De Luca. Il presidente della Regione Campania ha spesso polemizzato con la neo segretaria del Pd e sulla nuova dirigenza nazionale, anche in polemica con la decisione di commissariare il partito in provincia di Caserta, commissariamento affidato a Susanna Camusso. E guarda caso nessuno degli esponenti locali del Pd considerati vicini a De Luca era presente alla prima giornata della manifestazione, né è intervenuto ieri 15 luglio alla Fondazione Foqus.