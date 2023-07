Elly Schlein, Delrio la stronca: "Gpa, non c'è nulla di umano"

21 luglio 2023 a

a

a

Il Partito democratico è pronto a spaccarsi. Al centro la gestazione per altri. Se infatti Elly Schlein si è detta "personalmente" a favore, lo stesso non si può dire dei dem. Tra questi c'è Graziano Delrio. L'ex ministro è fortemente contrario "perché è una pratica in cui non c'è nulla di umanità e non c'è rispetto dei diritti del figlio. È già vietata in Italia, perché comporta lo sfruttamento di altre persone ed è un'offesa alla dignità della donna. Lo dice la Corte costituzionale, non io. Inoltre: il diritto alla genitorialità non può essere ridotto a una logica di mercato, ignorando i diritti del nascituro".

Peggio del previsto! Pd spaccato in tre: il voto in aula sotterra Elly Schlein

Ma Delrio, come spiega sulle colonne del Corriere della Sera, non è neppure a favore della legge del centrodestra che renderà la gestazione per altri reato universale. Il motivo a suo dire è chiaro. Quest'ultima "è solo un'iniziativa propagandistica, niente di concreto. Anche a livello europeo ci sono diversi pronunciamenti che condannano la maternità surrogata". Delrio è contro anche alla cosiddetta "gpa solidale", cioè senza compenso, come propone l'emendamento Magi di +Europa: "La relazione tra madre e figlio è una relazione strettissima, biologica, sensoriale, come dimostrato da tutte le ricerche. Non riesco a pensare alla maternità surrogata come un atto di generosità".

"Poteva andarci lunedì": Elly Schlein pugnalata alle spalle, qui viene giù il Pd

E così il Pd è pronto a "ribellarsi" e rimarrà fuori dall'Aula quando si voterà l'emendamento Magi: "Rispetto la decisione sofferta dei deputati. Avrei personalmente proposto di dire con chiarezza no in Aula: sia al centrodestra, sia alla proposta di Magi. È un dibattito etico che non si governa con emendamenti". Tornando al Pd, Elly Schlein "ha acceso una stagione di entusiasmo e interesse. Noi però abbiamo bisogno di costruire un'alternativa culturale e politica a questa destra. Da qui alle Europee serve un cambio di marcia nella proposta per il Paese. Dobbiamo presentare una legge sull'immigrazione degna dell'Italia, fortificare il concetto di sanità pubblica. Servono pensieri di più lunga durata. Ad oggi il salto di qualità ancora non lo abbiamo compiuto - conclude - e va fatto insieme".