Psg-Inter, Di Canio umilia Barella in diretta: "Inaccettabile"

Lo sconcerto e la delusione dei tifosi dell' Inter si materializzano nelle parole di un commentatore che interista non è, Paolo Di Canio . L'ex capitano della Lazio, oggi opinionista di Sky, commenta in diretta la clamorosa e sportivamente drammatica batosta in finale di Champions League , una sconfitta 5-0 contro il Psg di Luis Enrique che sa di resa incondizionata.

"Ripeto quel che avevo detto alla fine del primo tempo – incalza ancora l'ex di Celtic e West Ham -. L'atteggiamento iniziale dell'Inter è incomprensibile e inaccettabile. Barella che non copre un calcio d'angolo, Dimarco che si gira su Doué. Cose del genere in una finale di Champions non si possono vedere. È stata una partita devastante per l'Inter. Per me il primo tempo dell'Inter è inaccettabile e lo ripeto. Non faccio analisi psicologiche, le farà Inzaghi. Il secondo è stato un gioco da ragazzi per il Psg".

"Vedere un primo tempo giocato in quel modo... - aveva detto a partita in corso sul 2-0 per i parigini - Sui gol subiti non c'è aiuto reciproco. Escono piano in pressing. Sono gol da calcetto… troppo facili! È inconcepibile! Non si copre per cercare di prendere un calcio d'angolo, arriva la ripartenza, palla sul secondo palo, giustamente Dimarco era stretto non esce in pressione, si gira di schiena".