Jasmine Paolini, rissa tra tifosi davanti a lei: come li fulmina

Visibilmente infastidita dall'atteggiamento dei due tifosi, la numero 5 al mondo si è fatta ridare l'asciugamano dando una salomonica lezione a chi non riesce a raggiungere nemmeno un livello minimo di buona educazione. Chapeau, in campo e fuori.

#Paolini gave a towel to the fans, two start bickering over it. Annoyed, she takes it back pic.twitter.com/dwjenur87i