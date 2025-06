Giovanni Donzelli zittisce Schlein sulla polizia: "Anche per te"

Sette donne su 10 hanno paura di tornare a casa. Un sondaggio sconcertante al quale si aggiungono, con cadenza quasi quotidiana, orrori come l’omicidio della 14enne Martina, ammazzata a colpi di pietra dal suo ex di 18 anni per un amore finito e un abbraccio rifiutato. Parte da qui Elly Schlein, ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio, su Rete 4, per lanciare un messaggio al governo. «Sul contrasto alla violenza di genere alla Meloni ho detto: Proviamo a far fare un passo avanti al Paese e mettiamoci d’accordo». Una mano tesa, quella della segretaria Pd, che diventa però velocemente una critica: «Noi abbiamo votato delle norme sulla repressione. Qual è il punto?

Manca la prevenzione e per farla servono due cose: la formazione degli operatori delle forze dell’ordine e della giustizia. E la cosa più importante: intervenire nelle scuole». La polemica è relativa al Dl Sicurezza approvato poche ore prima alla Camera, tra le proteste e le sceneggiate delle opposizioni. A mettere le cose in chiaro è Giovanni Donzelli, anche lui in collegamento con Del Debbio. «Noi non è che ce l’abbiamo con i deboli, è l’esatto opposto: vogliamo difendere i deboli». Il deputato e responsabile nazionale dell'organizzazione di Fratelli d’Italia travolge, letteralmente, Paola De Micheli, deputata dem.