Barella e Costacurta, parolacce in diretta dopo Psg-Inter

Nel post match su Sky si susseguono gli interventi degli opinionisti e le interviste ai diretti interessati, in collegamento dall'Allianz. Billy Costacurta , una bandiera del Milan , difende abbastanza sorprendentemente i nerazzurri e il lavoro di mister Simone Inzaghi . A molti utenti di X appare addirittura "affranto". "Non vorrei che passasse… vorrei che rimandassimo le immagini delle partite con il Bayern e il Barcellona . Perché questa squadra è arrivata due volte in finale, so cosa significa", spiega l'ex difensore rossonero.

I tifosi dell' Inter sono sconvolti per la sconfitta 5-0 contro il Paris Saint Germain nella finale di Champions League . Ma la notte di Monaco di Baviera, sportivamente parlando oltre il dramma, lascia spazio anche per qualche siparietto televisivo.

"La gente può pensare che questo sia… ma c***zo., questi sono arrivati due volte in finale di Champions in tre anni", prosegue sempre più infervorato Billy. Ad ascoltarlo da Monaco c'è, centrocampista dell'Inter e della Nazionale tra i più deludenti della serata. Stravolto per la delusione, si porta una mano sul volto e con un sorriso amaro trova la forza di fare una battuta: "Anche io vorrei dire, però cerco di trattenermi".

Poi il sardo si fa serio: "Rimane tanto dispiacere, perché stasera cancella il grande percorso che abbiamo fatto. Sono super orgoglioso di questa squadra, di quello che abbiamo messo in campo, anche se quello che rimane sono i trofei. Sono super felice di far parte di questa squadra. Oggi dobbiamo fare i complimenti all'avversario, che l'ha voluta più di noi. Bisogna rimboccarsi le maniche e riportare l'Inter dove merita di stare. Siamo arrivati due volte in finale in tre anni, non è arrivata la vittoria ma sono super orgoglioso di quello che abbiamo fatto".