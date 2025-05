Giorgia Meloni, la signora "5 milioni": il dato con cui schianta Schlein e gufi

La politica italiana si gioca sempre più spesso anche sui social. Analizzare le performance dei principali leader politici su piattaforme come Instagram, TikTok e Facebook diventa così un termometro prezioso per misurare la loro capacità di attrarre consensi, orientare il dibattito pubblico e rafforzare la propria reputazione digitale. L’analisi dei dati relativi al mese di maggio mostra alcune sorprese e conferme interessanti. Vediamo lo studio condotto da Domenico Giordano, data analyst di Arcadia .

La novità più significativa riguarda Elly Schlein: il suo account TikTok, non ancora verificato, ha visto più che raddoppiare i follower in un solo mese. Il canale, attivo da diversi mesi ma finora poco seguito, ha registrato una crescita sorprendente, segno di un rinnovato interesse per la segretaria del Partito Democratico anche tra il pubblico più giovane. Ottimi risultati arrivano anche per altri due leader dell’opposizione: Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Il profilo Instagram del co-portavoce di Europa Verde e l’account TikTok del segretario di Sinistra Italiana hanno registrato incrementi significativi, a conferma di una presenza sempre più rilevante sui social da parte delle opposizioni.