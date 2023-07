Marina Berlusconi, bomba Renzi: "Ha fatto bene, perché difendo Silvio"

23 luglio 2023 a

"La lettera di Marina Berlusconi è la doverosa e nobile denuncia di una figlia che difende il padre, ma anche di una cittadina che chiede una giustizia giusta e invita i Pm a perseguire i reati, non a inseguire nemici". Sono le parole del leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in una lettera inviata al Giornale, che aveva ospitato l'intervento della figlia del Cavaliere a difesa del padre, contro l'inchiesta della Procura di Firenze.

"Io non ho mai votato Silvio Berlusconi" e "Berlusconi ha votato la fiducia al governi Monti, Letta, Gentiloni ma mai al mio governo", ricorda ancora Renzi. "Ho sempre sostenuto che in politica lui non potrà avere eredi perché il Cavaliere è stata una figura più unica che rara" e quindi "posso dire a voce alta e senza timore di apparire di parte che contestare a Silvio Berlusconi una qualsiasi forma di partecipazione nella drammatica vicenda delle stragi del 1993 è semplicemente folle".

Secondo l'ex premier "ha fatto bene Marina Berlusconi a criticare l'assurdità di queste infamanti accuse. Perché non è di una indagine che sì sta parlando ma di un tentativo - quello di una minoritaria parte della magistratura - di alimentare la narrazione che i vertici delle istituzioni più lontani dalla sinistra avessero rapporti con la mafia".

"Reputo squallido che la procura di Firenze si preoccupi di infangare la memoria di Berlusconi ma non si occupi di garantire la legalità nella città", continua Renzi, anche in riferimento alla drammatica vicenda della piccola Kata, sparita nel nulla dall'hotel occupato in cui viveva con la madre, concludendo: "Non ho paura di dire la mia allora per difendere chi non può più parlare come Silvio Berlusconi. Ne difendo la memoria - da avversario - perché così facendo rendo un servizio non solo alla sua storia personale ma direi ancora prima alle Istituzioni di questo Paese".