"Meloni una delle leader più impressionanti": accolta così negli Usa, sinistra muta

"Sono molto felice di incontrare di nuovo la premier italiana. Dopo il nostro incontro a Roma abbiamo concluso che è una delle leader che ci ha colpito di più, a democratici e repubblicani": solo parole di apprezzamento per Giorgia Meloni da parte dello speaker della Camera Usa Kevin McCarthy. I due si sono incontrati qualche ora fa negli Stati Uniti, prima dell'incontro della presidente del Consiglio con il presidente Joe Biden.

Continuando a parlare della Meloni in conferenza stampa, McCarthy l'ha definita "una leader che guarda avanti. Con questa premier e la sua visione, il rapporto fra Usa e Italia non può che rafforzarsi". Per lo speaker della Camera quella della Meloni è una "visita molto importante": "Sostengo le azioni dell'Italia per ridurre la dipendenza dal gas naturale russo e per affrontare la crisi dei migranti nell'Europa meridionale. E apprezzo i suoi sforzi per affrontare la crescente aggressività della Cina comunista".

Meloni, invece, in conferenza stampa ha voluto porre l'accento su un punto in particolare: "Ci sono alcuni aspetti che dobbiamo sottolineare, ovvero, l'unità dell'Occidente che qualcuno metteva in dubbio. L'Occidente vuole difendere una realtà basata sul diritto internazionale e sulle regole, altrimenti ci ritroveremmo in un caos totale, noi vogliamo rispettare la democrazia e la libertà".