Giovanni Donzelli irride il Pd: "1 orizzontale, la passione per i ceti deboli..."

I successi del governo di Giorgia Meloni vanno comunicati. "L’Italia torna vincente" è infatti lo slogan della campagna di Fratelli d’Italia presentata a Ostia dal responsabile organizzazione del partito, Giovanni Donzelli, insieme ai capigruppo di Camera e Senato, Tommaso Foti e Lucio Malan. L’iniziativa si ripeterà per tutto il mese di agosto in 250 spiagge. Dove giovani, militanti, sindaci, parlamentari, esponenti di governo saranno tra gli ombrelloni per comunicare i primi risultati raggiunti dall’esecutivo. Ergo, aumento del lavoro e disoccupazione ai minimi, con una crescita economica più alta di Francia e Germania. La fine dell’era delle "mancette" con l’arrivo di aiuti concreti per i più deboli e l’aumento delle pensioni minime. E poi la riforma del "fisco amico" con l’alleggerimento delle tasse, quella della giustizia, una maggiore credibilità in campo internazionale, la lotta alla criminalità, più sicurezza e numeri record nel turismo.

Fratelli d’Italia racconta così la prima stagione del governo della destra, comunicando agli italiani gli importanti risultati di Giorgia Meloni nei primi nove mesi di lavoro. E lo fa attraverso il pieghevole "L’impegno del governo Meloni", nel quale tornano anche i "cruciverba patrioti", con definizioni anche ironiche sul mondo della politica, della cultura e dello spettacolo. Ed è sempre Donzelli in collegamento con L'aria che tira, su La7, a dare qualche definizione, con una premessa: "Noi stiamo facendo quello che abbiamo fatto tutte le estati, cioè stiamo raccontando le nostre idee, le nostre proposte e quello che abbiamo fatto, in modo anche allegro, come nel caso del cruciverba tricolore". Per esempio, "l'estate militante di Schlein? Non l'ho vista arrivare"

Ecco alcune definizioni dei cruciverba:

"La passione del Pd per i ceti deboli". sopita.

"Urge separarlo dal giudice": pm

"Il partito della ztl": pd

"I 5 stelle dovevano abbatterla ma lo sono diventati": casta

"Giuseppe Conte ne ha uno smisurato": ego

"Innamorata non corrisposta di Italia viva": azione