Matteo Renzi sfotte Giuseppe Conte durante la ferrata

Un post ironico su Instagram che ha scatenato un profluvio di reazioni, equamente distribuite tra il divertito e l’arrabbiato. Il leader di Italia Viva Matteo Renzi decide di pubblicare una foto che lo ritrae mentre si cimenta in una ferrata - sguardo concentratissimo per non scivolare, un piede sulla pedana e l’altro sul roccione- e a corredo scrive: «Combatto le vertigini! Ma tranquilli: ho rischiato molto di più quando abbiamo mandato a casa Conte per portare Draghi».

Eravamo a inizio 2021, c’era ancora la pandemia e Renzi fu il principale protagonista dell’operazione. Tra le reazioni, su Instagram, quella di Lena Caruso: «Divertiti e non pensare sempre al presidente Conte che non sei degno di nominarlo». Renzi risponde: «Io non lo nomino. L’ho soltanto manda to a casa».