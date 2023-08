Elly Schlein straparla, gelata durante l'intervista: "In modo più semplice?"

11 agosto 2023 a

a

a

"Speriamo stia cambiando idea sulla nostra proposta": Elly Schlein lo ha detto a proposito di Giorgia Meloni e del salario minimo. Proprio questo pomeriggio, infatti, la premier incontrerà le opposizioni per discutere di questo tema. Il timore della presidente del Consiglio è che la proposta della sinistra livelli le retribuzioni verso il basso. A tal proposito la leader dem, intervistata da La Stampa, ha spiegato: "Al contrario, le livella verso l’alto. Perché allarga a tutti la retribuzione complessiva stabilita dai contratti collettivi stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi". "Detta in modo più semplice?", l'ha interrotta allora la giornalista Francesca Schianchi. E la Schlein ha corretto il tiro: "Chi oggi guadagna 5 euro l’ora ne guadagnerà almeno 9, ma chi ne prende 12 continuerà a prenderli, e anzi li prenderà anche chi lavora nello stesso settore ma non è coperto dal contratto più rappresentativo. In questo modo, si contrastano anche i contratti pirata". Già, ennesima conferma: quando parla, spesso e volentieri, Elly Schlein risulta incomprensibile.

"Non è improbabile...": Osho, lo strepitoso sfottò ad Elly Schlein

A chi ha accusato i dem di non aver approvato la misura del salario minimo quando erano loro al governo, la Schlein ha replicato: "Non vorrei usare la scortesia di far cadere il castello di carte costruito su questo argomento, ma ricordo che il Pd non era solo al governo. Quando c’era Draghi, a frenare erano Forza Italia e Lega, i suoi alleati". Parlando dell'incontro di oggi, poi, la segretaria del Pd ha detto: "Spero che non sia una presa in giro per 3,5 milioni di lavoratori poveri".

"Ridicolo, patetico". Cacciari umilia la sinistra. E su Elly Schlein... senza pietà | Video

La leader dem si è intestata il merito di avere unito le opposizioni su questo tema: "Abbiamo lavorato insieme, siamo partiti da quattro proposte e arrivati a una condivisa. Mi sono spesa in prima persona per arrivare a una convergenza". Un altro tema che potrebbe unire il fronte delle opposizioni, secondo la Schlein, è la "contrarietà ai tagli alla sanità pubblica, visto che questo governo non ha messo fondi sufficienti per stare al passo con l’inflazione". Infine la dem ha puntato il dito contro il governo per i ristori mancati dopo l'alluvione in Emilia Romagna: "Si sono precipitati a fare passerella con gli stivali mentre ancora pioveva, poi, passati tre mesi, non ci sono le risorse necessarie".