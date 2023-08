Luca Zaia, la sfida di Andrea Crisanti: "In Veneto la partita è aperta"

11 agosto 2023 a

"Durante la pandemia ho fronteggiato da solo tutte le posizioni sbagliate della Regione. La sfida a Zaia non mi fa paura": Andrea Crisanti starebbe pensando a candidarsi alle Regionali in Veneto nel 2025, stando a quanto riporta il Corriere della Sera. La possibile sfida tra il governatore e il microbiologo nascerebbe su un terreno fertile, visto che i due in passato hanno avuto non pochi contrasti.

"Il Veneto è contendibile. Nelle più recenti elezioni il centrosinistra ha conquistato Vicenza che è andata ad aggiungersi a Verona e Padova. La partita è aperta", ha poi aggiunto il senatore del Pd, come si legge sul Corsera. Pur non dicendolo apertamente, insomma, l'ex docente di microbiologia all'università di Padova non si tirerebbe indietro nel caso in cui gli venisse chiesto di correre alle regionali.

Zaia e Crisanti hanno lavorato in sintonia solo nelle prime settimane seguenti allo scoppio del Covid. Poi delle divergenze hanno fatto scoppiare delle vere e proprie scintille tra i due. Lo scienziato, in particolare, aveva criticato la scelta dell’amministrazione veneta di utilizzare test rapidi al posto dei molecolari per l’individuazione di casi di coronavirus. Per Zaia, comunque, al momento l'ostacolo per le regionali non è rappresentato tanto da Crisanti quanto dalla legge che gli impedisce di candidarsi per un terzo mandato.