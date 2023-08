Bardonecchia, vergogna rosso-verde contro Salvini: "Motivo in più per..."

14 agosto 2023 a

"I danni del terrificante tsunami di fango che ha investito Bardonecchia restano drammatici, anche se grazie all'impegno dei vigili del fuoco e della protezione civile sono state rintracciate e portate in salvo tutte le persone che risultavano disperse": a dichiararlo è stato Marco Grimaldi di Alleanza Verdi Sinistra. Parlando della dinamica dell'alluvione, poi, il vicecapogruppo piemontese dei deputati rossoverdi ha spiegato: "Dalle prime ricostruzioni di quanto accaduto si ipotizza il distacco di un costone di roccia dal monte Frejus, la frana di detriti e fango avrebbe poi raggiunto il letto del rio Merdovine, un torrente sottostante che, nel giro di poco, sarebbe alla fine esondato, con fiumi di fanghiglia e detriti che hanno finito per invadere le strade e travolgere case, alberi, auto, cartelli stradali, e persino le pensiline degli autobus".

Secondo Gimaldi, "è evidente che i cambiamenti climatici stanno segnando sempre di più le nostre vite e questo è solo l'ennesimo evento meteorologico estremo che dobbiamo commentare". A questo punto nel mirino ci finisce il progetto caro a Matteo Salvini: "Ecco perché ci opponiamo alle grandi opere inutili come il Ponte sullo stretto e il tunnel della (nuova) Torino Lione perché le più grandi opere che dovremmo mettere in campo davvero sono la messa in sicurezza del nostro territorio sempre più fragile e la fine dell'era fossile".