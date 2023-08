Meloni, lo sfogo: "La sinistra? Mente spudoratamente, poi viene smascherata"

23 agosto 2023 a

Giorgia Meloni in un'intervista al settimanale Chi mette in chiaro gli obiettivi del governo e di palazzo Chigi: "Credo che i bilanci si facciano alla fine di un esperienza, non all’inizio. È vero che sono trascorsi dieci mesi dal nostro insediamento e se si guarda alla durata media dei governi del passato, è naturale pensare che il nostro tempo si stia per esaurire, ma il cammino che abbiamo davanti è ancora lungo", afferma il premier. E ancora: "Questa è la nostra forza, ma anche l’elemento che ci carica di maggiori responsabilità nei confronti dei cittadini. Perché sentiamo, più di altri, l’onere di alcune scelte e l’aspettativa che gli italiani nutrono nei nostri confronti. Ecco, forse è questo l’elemento umano che mi sento di sottolineare: gli italiani - dice ancora Meloni - si aspettano molto da me e non intendo deluderli".

Poi mette nel mirino la sinistra: "In campagna elettorale la sinistra aveva raccontato agli italiani che se Fratelli d’Italia e il centrodestra fossero arrivati al governo l’Italia sarebbe stata condannata al declino. Il problema di quando menti spudoratamente è che alla fine la verità ti smaschera sempre. Infatti non è andata così e la realtà si è imposta sulle menzogne e sull’ideologia". Infine aggiunge: "Stiamo dimostrando un’affidabilità maggiore rispetto al resto dell’Eurozona, con una crescita oltre le aspettative e superiore a quella media europea e a quella delle principali principali economie continentali, se consideriamo il più 0.7 per cento previsto per la Francia e il 0,2 per cento previsto per la Germania".