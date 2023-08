Matteo Salvini: "Parigi vieta i monopattini, cosa faremo in Italia"

25 agosto 2023 a

Parigi dice addio ai monopattini elettrici, banditi definitivamente a partire da venerdì 1 settembre. Si tratta della prima capitale europea a prendere una decisione di questo tipo. A tal proposito pare sia già partita la rimozione di 15mila mezzi. La notizia è stata commentata dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che su Facebook ha scritto: "Mentre in Italia arriverà presto in Parlamento il nuovo Codice della Strada, con casco, targa e assicurazione obbligatoria per monopattini elettrici, a Parigi - dopo il referendum cittadino che ha portato quasi 90% di voti favorevoli al loro stop - dal 1º settembre saranno vietati quelli pubblici". Infine ha chiesto un parere ai suoi seguaci.

Salvini ha annunciato la stretta sui monopattini alcuni mesi fa. "L'attuale Codice della strada risale al '92, voglio portare a scuola l'educazione stradale vera e incrementare le sanzioni - aveva detto lo scorso maggio -. Voglio parlarvi di monopattini: ho una figlia di 10 anni e uno di 20 e avere delle norme per le quattro e le due ruote è fondamentale. Bisogna rispettare le leggi anche sulle due ruote: casco, immatricolazione, targa e freccia anche per tali veicoli". Il ministero, poi, precisò in una nota la necessità di introdurre anche "sanzioni pesanti per la sosta selvaggia e per la guida contromano".