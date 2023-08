Arianna Meloni, "sta tutto il giorno fuori a...": lo sfregio sul Fatto

25 agosto 2023 a

Ritorna la vignetta di Natangelo su Francesco Lollobirigida e Arianna Meloni, sorella della premier. Questa volta nel disegno pubblicato sul Fatto Quotidiano si legge: "Arianna Meloni nominata responsabile della segreteria politica di Fratelli d'Italia". E poi: "Intanto in casa Lollobrigida...". Nella vignetta si vede il ministro a letto e accanto a lui una donna di colore che gli chiede: "E tua moglie?". "Tranquilla, sta tutto il giorno fuori a occuparsi del partito di sua sorella".

"No fatto fiky fiiky con sorella Melona". Vergogna sul "Fatto": vignetta razzista contro Arianna Meloni | Guarda

Nella prima vignetta di questo tipo, invece, Natangelo aveva disegnato Arianna Meloni a letto con un uomo di colore. "E tuo marito?", chiede lui. E lei: "Tranquillo, sta tutto il giorno fuori a combattere la sostituzione etnica". Il riferimento in quest'ultimo caso era alle parole del ministro sulla necessità di incentivare la natalità nel nostro Paese. La vignetta, però, non era piaciuta affatto ad Arianna Meloni, che alcune settimane fa ha deciso di querelare Natangelo. Ad annunciarlo è stato il vignettista stesso sui social: "Mi è stato notificato che Arianna Meloni, sorella della premier nonché leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, ha deciso di querelarmi”. Il disegno provocò anche l'irritazione della premier: "Se qualcuno pensa di fermarci così, sbaglia di grosso. Si colpisce una persona che non ricopre incarichi pubblici colpevole solo di essere mia sorella”.

