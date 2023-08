Elly Schlein attacca Arianna Meloni, Fdi: "Si occupi di De Luca e del figlio"

27 agosto 2023 a

Elly Schlein e buona parte del Pd hanno attaccato in modo vergognoso la nuova nomina all'interno di Fratelli d'Italia di Arianna Meloni, sorella del premier. Accuse di "partito familiare" si sono sprecate a sinistra con tanto di vignette sul Fatto. Ma adesso Fratelli d'Italia ha deciso di rispondere per le rime e soprattutto di rinfrescare la memoria proprio a Elly Schlein: "Le parole e le finte preoccupazioni di Elly per l’incarico conferito ad Arianna Meloni stonano", ha detto Marco Cerreto, parlamentare di Fratelli d'Italia. "Come sempre si grida allo scandalo pur di gettare fango su persone e famiglie che non sono della stessa linea politica.

Ma quando Elly dice che il Pd è l’unico partito non familiare si ricorda che è accaduto per le scelte delle candidature in Campania. O per lei la Campania non fa parte dell’Italia? Il suo governatore (Vincenzo De Luca) preparò una lista e guarda un po’ unico eletto fu il figlio", ha aggiunto il meloniano. Poi l'affondo: "La Schlein che vita di partito ne ha fatta davvero poca, non conosce il valore della militanza, ignora la serietà, la dedizione all’idea, l’abnegazione al lavoro per il partito spesso in completo anonimato e sempre dietro le quinte. Tutte cose che fa puntualmente Arianna Meloni".

"Arianna Meloni? Schlein se la sogna". Elly insulta, chi la sotterra in due parole

Parole dure anche quelle di Stefano Maullu: "Elly Schlein, invece di occuparsi di quanto accade a sinistra, si mette a sindacare sulle scelte politico-organizzative del primo partito di governo. Facciamo notare alla leader del Pd che gli italiani hanno già punito alle urne la sua sicumera. Ad Arianna Meloni auguro buon lavoro per un anno che si preannuncia importante per tutti noi, per il quale il suo apporto sarà fondamentale". Infine Gianfranco Rotondi dà una lezione alla sinistra: "È surreale la polemica della sinistra su un ruolo, peraltro di partito, e non istituzionale, di Arianna Meloni. È la riprova del distacco del Pd dalla politica democratica, dove la militanza supera la parentela".