Meloni, parole forti a Caivano: "Mettiamo la faccia, vedrete tutti"

Non una passerella, ma un punto di partenza per invertire la tendenza. È questo il significato della visita di Giorgia Meloni al Parco Verde di Caivano, dove si sono consumati gli abusi ai danni di due ragazzine di 11 e 12 anni. “Le direttrici sulle quali intendo coinvolgere l’intero governo - ha dichiarato la premier - sono principalmente due: la prima è la fermezza dello Stato contro la criminalità, l'illegalità e la droga. Questo territorio sarà radicalmente bonificato e vi assicuro che voi vedrete presto i frutti di questa visita su questo territorio”.

La priorità della Meloni è che una “politica coraggiosa” e uno “Stato serio” siano capaci di “mettere la faccia soprattutto sulle cose che sembrano difficili da risolvere, assumendosene la piena responsabilità. Ed è esattamente quello che intendiamo fare. Non siamo venuti qui a limitarci alla pur doverosa condanna e solidarietà, ma siamo qui a dire che intendiamo agire e metterci la faccia. Il messaggio principale che noi vogliamo dare è che in Italia non possono esistere zone franche”.

"Siamo qui - ha aggiunto la Meloni - soprattutto per riportare la presenza seria, autorevole, costante dello Stato italiano, delle istituzioni della Repubblica che in territori come questo spesso non sono stati sufficientemente percepiti e forse sufficientemente presenti. Se siamo qui oggi a condannare un episodio barbaro significa che qui si è consumato un fallimento. E si è consumato un fallimento da parte dello Stato e delle istituzioni nonostante degli sforzi siano stati fatti”.

Secondo la premier il messaggio “più serio” che si possa dare a territori come quello di Caivano, dove la gente pensa che “comunque vada lo Stato non sarà capace di risolvere i problemi, che viene a fare annunci e passerelle e poi sparisce, sia invertire questa tendenza, partendo da questo territorio che oggi è conosciuto alla cronaca per le sue problematiche. L'obiettivo del governo è che domani possa essere conosciuto perché rappresenta un modello: da problema - ha chiosato la premier - a esempio".