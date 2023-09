Cernobbio, il sondaggio sul governo Meloni: il voto all'esecutivo

03 settembre 2023 a

a

a

E a Cernobbio cade l'ultimo sogno della sinistra, vedere il governo della Meloni in difficoltà dopo l'annuncio della tassa sugli extraporfitti che interesaa gli istuti di credito italiani. Infatti, come racconta il Corriere, ka platea di banchieri e imprenditori del Forum Ambrosetti ha espresso un giudizio nel complesso cautamente positivo sull’operato del governo di Giorgia Meloni. In un sondaggio che si è tenuto proprio nella sala del Forum Ambrosetti tra banchieri e imprenditori, arriva la sorpresa amara per la sinistra: il 59,7 per cento dei partecipanti ha dato un voto positivo al governo.

Un latro 18 per cento ha espresso un giudizio intermedio in una scala di voto da 1 a 10, mentre il 22 per cento ha espresso un giudizio nettamente positivo sull'esecutivo. Solo un 30 per cento ha invece espresso una valutazione insufficiente. Se invece si va nel dettaglio sulla tassa degli extraprofitti il giudizio è negativo per il 60 per cento dei presenti. Di fatto però resta il giudizio positivo sul governo e l'appoggio del mondo imprenditoriale. Insomma il Pd che sognava uno scivolone della Meloni e del suo esecutivo deve attendere il prossimo giro. Del resto la Schlein deve già guardarsi le spalle nel suo partito, infatti come le hanno sussurrato alla Festa dell'Unità, in tanti sono contro la sua leadership. Solo le liste per le Europee potrebbero spegnere il malumore nel partito. E lei non deluderà certo le aspettativa fìdato che le sta riempiendo di capi-bastone. Gli stessi che voleva cacciare quando è arrivata al Nazareno...