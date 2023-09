Open Arms, soldi Pd alla Ong: la donazione, è guerra contro Meloni

04 settembre 2023 a

a

a

Il Pd adesso fa sul serio. Dopo le foto a bordo di Open Arms, adesso al Nazareno mettono pure mano al portafoglio per finanziare la prossima missione dell'Ong che ha la nave sotto sequestro per aver violato le regole previste dal nuovo decreto varato dal governo. "Salvare le vite non è una colpa, ma un dovere morale. Il Pd Toscana è con voi, vi ringrazia e sostiene le vostre missioni in mare con cui vengono salvate da morte certa centinaia di persone".

È con questo messaggio di accompagnamento che oggi il Partito Democratico della Toscana ha voluto contribuire con una propria donazione alle missioni della Ong Open Arms la cui nave è ancora ferma, come abbiamo ricordato, per sanzione, al porto di Marina di Carrara, dopo aver sbarcato 196 persone.

La foto "fuorilegge" del Pd: dichiarazione di guerra alla Meloni | Guarda

"L’idea che un nostro contributo si trasformi in pasti, salvagenti, abiti, coperte e opere di manutenzione di questa nave pronta a salpare di nuovo, ci fa sentire parte delle loro missioni, mentre sosteniamo politicamente ogni giorno una politica migratoria fatta di accoglienza. Quando nei giorni scorsi una nostra delegazione è salita a bordo della Open Arms ci siamo subito attivati e stiamo promuovendo ulteriori iniziative di solidarietà nelle nostre federazioni locali e raccolte fondi tra i parlamentari", commenta Emiliano Fossi, segretario del Pd Toscana. Insomma, l'estate militante di Elly Schlein, si chiude con una donazione a una Ong. Guerra aperta contro la Meloni.