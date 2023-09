Crosetto sulla copertina di Novella 2000 con la moglie: "Mi tengo la rabbia"

07 settembre 2023 a

a

a

Guido Crosetto è furibondo. Sia per le foto che lo ritraggono al mare mentre si scambia effusioni con la moglie e pubblicate sulla prima pagina del magazine Novella 2000, sia - e soprattutto - per i commenti dei soliti haters che sono apparsi sui social. "Girano sui social le pagine di un settimanale con foto strappate alla mia privacy", scrive in un post pubblicato sulla sua pagina Twitter, il ministro della Difesa di Fratelli d'Italia. "È successo ad altri e tengo per me la mia rabbia. Non posso tenerla per commenti che riguardano mia moglie. Stiamo insieme da 20 anni. Siamo sposati, con 2 figli", precisa Crosetto. Che conclude: "È molto più bella di me? Sì, vero!".

Sulla copertina di Novella infatti si vedono le foto della coppia che si bacia tra le onde del mare di Santa Margherita di Pula, sud ovest di Cagliari, in Sardegna. Il titolo è "Amore senza difesa", un gioco di parole perché il ministro sembra disarmato tra le braccia della moglie. Uno scatto che però non è stato affatto gradito da Guido Crosetto che la vive come una violazione della sua privacy e anche come una aggressione nei suoi confronti visti i commenti da bodyshaming. Intanto sui profili social di Novella 2000 sono stati tolti i post con riferimento a quella copertina e al servizio.