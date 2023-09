Capezzone, il pugno duro non deve fare paura

08 settembre 2023 a

a

a

Daniele Capezzone analizza il nuovo decreto varato dal governo contro la criminalità. L'esecutivo di fatto ha eliminato dal testo i punti più critici ma ha assicurato una stretta sul territorio come visto negli ultimi giorni con i diversi blitz delle forze dell'ordine. Ma la sinistra urla alla "repressione". E di fatto il tema della sicurezza ha sempre mandato in tilt i progressisti. Per essere efficaci serve una lotta senza quartiere alla criminalità.



