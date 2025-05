Caivano, Meloni sotterra la sinistra: "Case a chi ha diritto"

Caivano è tornata grazie al grande lavoro del governo. Ed è Giorgia Meloni ad annunciare sui social i nuovi risultati raggiunti: "Quando poco meno di un anno fa sono andata a Caivano per inaugurare il nuovo Centro sportivo 'Pino Daniele', la struttura che ha preso il posto dell'ex Delphinia, il simbolo del degrado e dell'abbandono di quel territorio, avevo promesso ai cittadini che il lavoro del Governo non sarebbe finito li'. Che c'era ancora tanto da fare, e che non ce ne saremmo andati via una volta spenti i riflettori. Cosi' e' stato. Stiamo mantenendo quell'impegno, e oggi sono felice di annunciare un passo in piu' per il futuro di Caivano. E' stato pubblicato il bando per riqualificare gli immobili popolari comunali del Parco Verde, alloggi che era stati costruiti dopo il terremoto dell'Irpinia del 1980 per accogliere chi non aveva piu' un tetto sulla testa ma che negli ultimi quarant'anni sono stati del tutto abbandonati. Cadendo, purtroppo, in molti casi, nelle mani di soggetti condannati per reati di camorra", ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio pubblicato sul sito del Governo.