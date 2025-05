Caivano, Gratteri elogia Meloni: "Qualcosa è cambiato"

"Non ci sono più alibi per dire 'non abbiamo dove stare, dove giocare' - ha proseguito Gratteri -. Bisognerà tornare lì e vedere se i beni saranno stati nuovamente vandalizzati, allora potremo dire che siamo noi cittadini che non rispettiamo le regole". A dire la sua anche don Patriciello, che ha ricordato i messaggi inviati "al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che mi rispose ed è stata di parola: è venuta con mezzo governo, e da allora le cose sono cambiate". "Ora c'è una compagnia dei Carabinieri; ci sono 8/10 assistenti sociali del comune, i vigili urbani che girano, c'è un centro sportivo olimpionico, dove vengono ad allenarsi gli olimpionici della polizia e gratuitamente i ragazzi possono andarvi e praticare oltre 40 discipline sportive", ha fatto notare il procuratore capo. Che infine ha aggiunto: "Sono cose vere e non è vero chi dice che a Caivano non è successo niente".

Intanto, si lavora per estendere il 'modello Caivano' ad altre zone di Napoli, in particolare a otto aree di intervento già identificate tra cui Scampia e Secondigliano. "Tutto questo è possibile ed è efficace non soltanto per la presenza di un Commissario che può andare in deroga e questo significa che può realizzare interventi molto più rapidi e più efficaci, ma anche grazie alla sinergia con gli enti territoriali, in particolare con i comuni e con le città metropolitane e devo sottolineare che per Scampia e Secondigliano il Governo trova nel sindaco di Napoli un partner fantastico che permette di raggiungere gli obiettivi anche condividendo le risorse, cosa che non è così scontata", ha sottolineato il sottosegretario Alfredo Mantovano, in riferimento al sindaco Manfredi.