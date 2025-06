Caivano, il "nemico" Gratteri loda Giorgia Meloni

«Non ci sono più alibi per dire: “Non abbiamo dove stare, dove giocare”». Anzi, per Gratteri, «se i beni saranno stati nuovamente vandalizzati, allora potremo dire che siamo noi cittadini a non rispettare le regole».

C’è un centro sportivo dove vengono ad allenarsi gli olimpionici della polizia e gratuitamente i ragazzi possono praticare oltre 40 discipline sportive». Per il capo dei pm partenopei «sono cose reali» e non fa un favore alla verità «chi dice che a Caivano non è successo niente». Gente come Sandro Ruotolo (Pd) o come Giuseppe Conte (M5s) che avevano bollato come «passerelle» e interventi «spot» gli sforzi di Palazzo Chigi per offrire un nuovo futuro alle giovani generazioni di Caivano.

Un merito che rivendica anche don Patriciello, che ha ricordato i messaggi inviati a «chiunque» e, soprattutto, «al presidente del Consiglio Giorgia Meloni», la quale – ha aggiunto – «mi rispose ed è stata di parola: è venuta con mezzo governo e, da allora, le cose sono cambiate». E non è un modo di dire.

Nel giro di qualche settimana sono arrivati i blitz contro le piazze di spaccio, i sequestri di droga e di armi e gli arresti che hanno prosciugato le «cellule camorristiche» del Parco Verde. Poi è stato il tempo del Decreto Caivano sul disagio giovanile che ha stanziato importanti fondi per interventi strutturali e di riqualificazione dell’area affidati al prefetto Fabio Ciciliano, nominato commissario straordinario.