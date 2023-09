Salvini contestato al Congresso Lega da una donna: "Se ti piacciono le Ong, parti"

12 settembre 2023 a

"Pagliacciate". Matteo Salvini interviene dal palco del congresso regionale della Lega del Lazio e deve subito fare i conti con un ospite indesiderato. Anzi, una ospite per l'esattezza. Una contestatrice è infatti riuscita a intrufolarsi nella sala dell'hotel Ergife di Roma dov'è in corso la riunione e ha esposto un cartello con scritto "Basta guerra alle Ong. Governo criminale". La giovane è stata allontanata dalla sicurezza. "Un applauso alla prossima partecipante al Festival di Sanremo", ha ironizzato dal palco il segretario, nonché vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture.

"L'idea del ministro Valditara di reintrodurre il voto in condotta servirà a parecchia gente - ha proseguito Salvini, sempre sul filo dell'ironia -. E questo mi fa riflettere sul fatto che io non mi sento superiore, ma mi sento diverso perché noi chiudiamo questa pagliacciata qua con il sorriso e con ironia, pensate invece se uno di noi fosse andato in un contesto di sinistra a contestare....". Quindi la stilettata alla contestatrice: "Viva le Ong! Se piacciono le Ong spero che questa ragazza si imbarchi".

Il segretario, tra i vari punti toccati, ha attaccato l'Unione europea sui migranti ("Le immagini che arrivano oggi da Lampedusa mi dicono che questa Europa che non fa nulla per difendere i confini e la sicurezza del nostro Paese non può essere l'Europa dei prossimi anni"), ha ribadito il suo sostegno a Marine Le Pen, che sarà ospite a Pontida ("Mi rifiuto di pensare a un'Europa socialista che si preoccupa di riempirci di auto elettriche ma non fa nulla per la sicurezza. La Le Pen rappresenta la maggioranza dei francesi che non sono dei matti. Il Rassemblement National è il primo partito in Francia e sta facendo molto di più rispetto a Macron, ed è assolutamente allineata con l'idea di un'Europa centrale"), la stampa di sinistra ("Qualche volta la mattina scambio messaggi con Giorgetti e con la stessa Meloni e insieme sorridiamo degli articoli di giornale. Giorgia sta diventando un'amica. C'è un rapporto personale. E tutto questo nonostante gli articoli sui giornali che troviamo la mattina"). E ha inoltre annunciato di essere pronto a intervenire sul caso Ryanair: "A breve incontrerò i loro vertici".