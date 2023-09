Capezzone, rassegna scorrettissima: la verità sui muri di Francia e Germania

13 settembre 2023 a

a

a

Occhio al caffè - Rassegna politicamente scorrettissima di oggi mercoledì 13 settembre. Il direttore editoriale di Libero, Daniele Capezzone, analizza i fatti di giornata testata per testata. Tra i temi affrontati quello sull'immigrazione: Francia e Germania alzano muri (elettorali) per inguaiare l'Italia in vista del voto del 2024. Poi spazio all'assemblea di Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni che ha difeso la sorella Arianna dagli attacchi della sinistra ma ha anche puntato il dito contro il Pd che finanzia una Ong indagata e che attacca l'esecutivo per le misure anti-degrado a Caivano. Guarda il video qui sotto