Forza Italia, colpaccio: entrano due ex M5s, chi sono

Forza Italia prosegue nella sua campagna acquisti. Antonio Tajani in passato aveva affermato che ci sarebbero stati nuovi ingressi in Forza Italia. E a quanto pare la prfezia si sta avverando. Infatti nel Lazio si registrano nuovi arrivi tra le fila azzurre. E ora due consiglieri regionali ex M5s mettono piede nel partito. Si tratta di Roberta Della Casa e Marco Colarossi.

E come riporta l'Adnkronos con loro, il gruppo è passato da tre a cinque consiglieri, superando così la Lega (che mantiene tre consiglieri) e diventando la seconda forza di maggioranza alla Pisana dopo Fratelli d’Italia. E non intende certo fermarsi. A distanza di due settimane sono infatti in corso nuove interlocuzioni: nell’immediato si mira al campo degli alleati, senza perdere di vista quello dell’opposizione.

Se la trattativa dovesse andare in porto, il prossimo ad entrare in casa azzurra potrebbe essere Nazareno Neri, che ha già lasciato l’Udc. Non sarà una questione di poltrone, piuttosto di avere maggior "peso politico per dare risposte concrete ai cittadini", per citare ancora Tajani, fatto sta che le elezioni europee sono sempre più vicine e, secondo rumors che circolano in queste ore, alcuni esponenti del centrodestra (dall’assessore Fabrizio Ghera di Fdi al vicepresidente del Consiglio regionale Giuseppe Cangemi della Lega) potrebbero lasciare la Pisana alla volta di Bruxelles. Un movimento che potrebbe generare nei mesi a venire un rimpasto su cui Forza Italia punta a fare la parte del leone contando sul maggiore peso conquistato in Regione grazie anche ai nuovi acquisti.