Forza Italia, la profezia di Marcello Sorgi: "Una vera e propria annessione"

Acque agitate in Forza Italia. In vista delle Europee il partito prova a serrare i ranghi e l'ultima festa di partito è servita a dare una direzione chiara al futuro del movimento. I sondaggi di fatto segnalano un calo nelle intenzioni di voto ma gli azzurri credono (e tanto) nella grande sfida per il voto del 2024, il primo su scala nazionale dopo la morte di Silvio Berlusconi. E Marcello Sorgi su La Stampa prova a fare il punto su cosa accadrà tra le fila azzurre.

Massima attenzione sulla tassa sugli extraprofitti delle banche. Un provvedimento che ha creato qualche tensione in maggioranza e con Antonio Tajani contrario a un'eccessiva tassazione sugli istituti di credito. E nel retroscena di Sorgi emerge una battuta che gira per i corridoio di Montecitorio: "Forza Italia è riuscita a far tassare Mediolanum, la banca costruita nel recinto dell'impero di Arcore e al momento cespite prezioso del patrimonio familiare".

Ma è la profezia sul partito azzurro che colpisce di più. Sorgi prevede un ridimensionamento ulteriore degli azzurri in direzione Fdi: "Forza Italia sembra avviata a diventare presto o tardi una costola di Fratelli d'Italia: o con una vera e propria annessione da parte di Meloni, che si limiti a salvare un ruolo per Tajani, o come alleato minore, magari, in vista della fusione, favorito nell'assegnazione dei seggi alle Politiche". Staremo a vedere cosa accadrà.