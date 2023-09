Matteo Salvini, l'ipotesi Marina contro gli sbarchi: "Non escludo nulla"

14 settembre 2023 a

Matteo Salvini non usa giri di parole e a Stasera Italia affronta il tema dell'emergenza immigrazione. "Ci sono tanti modi per bloccare, ridurre un flusso: a mali estremi estremi rimedi", dice, invocando "un centro per le espulsioni in ogni regione". Ma soprattutto non escludendo un intervento militare. "È favorevole all'impiego della Marina militare per fronteggiare l'emergenza migranti?", gli chiedono i giornalisti di Stasera Italia. "Penso che non bisogna escludere nessun tipo di intervento. Ho stima dei ministri Crosetto, Piantedosi e Tajani. Il governo compatto, senza sfumature, metterà in mare e in terra tutti i mezzi necessari per fermare un flusso inaccettabile".

Di fatto il vicepremier prepara un piano da sottoporre al governo per cercare di fermare l'immigrazione senza freni. La consapevolezza del vicepremier è che "dovremo muoverci da soli visto che l'Europa è clamorosamente assente, distanze, ignorante e sorda". "Solo da noi - accusa - ci sono questi numeri, non in Spagna, in Francia, a Malta, in Grecia e in nessun'altra parte".

Non solo, è l'affondo: "Ci sono istituzioni tedesche che danno milioni di euro a Ong tedesche per portare i migranti in Italia. E' un fatto". Come è un fatto, sottolinea Salvini che domani sarà nuovamente a processo per la Open Arms, che "quando ero ministro io gli sbarchi erano meno di un decimo di quelli a cui stiamo assistendo. E non per caso".