Migranti, la bomba di FdI: "Grandissima vittoria, ma la sinistra boicotta l'Italia"

"Grandissima vittoria del governo Meloni": così Fratelli d'Italia commenta la giornata di oggi, con la visita di Ursula von der Leyen a Lampedusa. La linea della premier ha portato "l’Europa a sposare la linea italiana in tema di contrasto all’immigrazione illegale”, hanno rilevato fonti di partito. Che poi hanno definito "importantissima" l’apertura fatta dalla presidente Ue alla richiesta di una missione navale europea per contrastare le partenze illegali e i trafficanti di esseri umani.

“Il successo dell’iniziativa italiana – si fa notare ancora da Fratelli d’Italia - si evince dal fatto che oltre alla presidente Von der Leyen è una grandissima parte dell’Europa che si schiera al fianco della linea italiana". Poi viene sottolineato che "tutto questo è ottenuto nonostante la durissima contrarietà dell’intera sinistra europea dimostrata da episodi molto scorretti: in ambito europeo la lettera dell’Alto rappresentante Borrell al Commissario Ue per l’allargamento e la politica di vicinato in cui dichiarava di non condividere la politica della presidente Von der Leyen sulla firma del Memorandum con la Tunisia, e in ambito italiano la lettera aperta pubblicata oggi su un quotidiano italiano a firma di Laura Boldrini e Giuseppe Provenzano".

Quelli della sinistra, secondo FdI, sarebbero atti volti solo a "costruire una narrazione finalizzata a boicottare la strategia italiana di contrasto all’immigrazione illegale”. E ancora: “L’obiettivo della sinistra è quindi chiaro: dichiarare che nessuno dei Paesi del Nord Africa è uno Stato democratico e sicuro in cui poter effettuare rimpatri ed attuare politiche di contenimento dei flussi migratori, rendendo perciò ineluttabile l’immigrazione illegale di massa".