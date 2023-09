Daniele Capezzone, "Selvaggia e Lerner a Pontida? Vi svelo la vera notizia"

18 settembre 2023 a

a

a



Solo una passerella? Un sfilata? La sinistra e i suoi giornaloni di riferimento fanno finta di nulla e sottovalutano le due manifestazioni simbolo di questa domenica: la visita di Ursula Von der Leyen a Lampedusa, insieme a Giorgia Meloni, e il comizio di Marine Le Pen a Pontida, in coppia con Matteo Salvini.

Il trionfo del surrealismo, sottolinea Daniele Capezzone nella sua Occhio al caffè - Rassegna stampa scorrettissima, si registra su Repubblica che parlando di "passerella", relativamente a Lampedusa, si affida alle parole di quel Riccardo Magi che di passerelle (dalla nave di Carola Rackete in poi) si intende eccome. Il Fatto quotidiano, invece, ha mandato Selvaggia Lucarelli e Gad Lerner a Pontida, a studiare il popolo leghista sul sacro Pratone. "La notizia è che nessuno li abbia mandati affanc***o", chiosa Capezzone. Per la cronaca, se si parla di "solo sfilate", "il Pd invece che propone di preciso? Non si sa. Schlein non pervenuta".