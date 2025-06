Mondiale per Club, clamoroso a Dazn: i telecronisti flirtano in diretta

Il Mondiale per Club negli Stati uniti annoia i telespettatori? Poco male, ci pensano i telecronisti a intrattenere il pubblico. Il pareggio per 0-0 tra Palmeiras e Porto è stata forse la partita meno entusiasmante di questa prima parte della competizione. Ma sui social tanti utenti sono rimasti sbalorditi da un presunto flirt tra Marc Crosas e Lola del Carril, i due telecronisti di Dazn versione Messico. Per rutta la partita, i due si sono scambiati commenti forse poco professionali, che hanno destato più di qualche sospetto.

Facciamo qualche esempio: "Sì tesoro", "Sto imparando così tanto al tuo fianco, Lola. Grazie", "Mi è piaciuto quello che hai detto", "La tua narrazione è più bella, spettacolare Lola del Carril. Che belle cose". L'ex calciatore del Barcellona e la telecronista, una voce riconosciuta e apprezzata in tutta l'Argentina, hanno continuato a chiacchierare e a punzecchiarsi per tutto il match. E i più attenti hanno anche scovato qualche sguardo ammiccante colto dalla diretta che Crosas aveva fatto partire sui suoi canali social.

+ Me gusta que coincidamos

- Si corazón pic.twitter.com/WwU0UVeSRN — Al-nassr Ecuador (@Alnassr_EC) June 16, 2025

Sui social è subito scattato un hashtag che raccoglieva le centinaia di persone hanno commentato tutto quello che stava accadendo, cercando di darsi una spiegazione sulla situazione bizzarra alla quale stavano assistendo. A questo punto, i tanti tifosi che hanno seguito la loro telecronaca aspettano solo di rivedere la coppia all'opera in un altro match del Mondiale per Club.