Immigrazione, Fedriga contro il Pd: "Hanno precedenti e li lasciamo liberi?"

Massimiliano Fedriga asfalta la sinistra. E inchioda i governatori del Pd davanti alla realtà dei fatti: "Rispetto alla considerazione di alcuni che nei Cpr c'è chi perde il lavoro o il permesso di soggiorno, dico che è una menzogna: nei cpr ci sono tutte persone che hanno precedenti penali, è l'esperienza del Cpr di Gradisca di Isonzo. Persone imputate di reati come violenza privata e spaccio vogliamo lasciarle libere di andare dove vogliono anziché rimpatriarli?".

Il governatore del Friuli Venezia Giulia, a margine dell'evento "Le buone leggi. Semplificare per far ripartire l'Italia", spiega che il Cpr "funziona molto bene perché garantisce i rimpatri e soprattutto perché garantisce la sicurezza dei cittadini. Io ce l’ho nella mia regione, è un impianto controllato e non è impattante per il territorio". E ancora, attacca Fedriga: "I Cpr sono un’impostazione ideologica, dei centri che rimandano nel proprio paese chi è entrato illegalmente e ha precedenti penali".

Quindi, in totale sintonia con il governo Massimiliano Fedriga conclude: "Io sono contrario all’accoglienza diffusa perché non permette il controllo, perché sono sparpagliati su tutto il territorio. Bisogna fare scelte responsabili sia per garantire il diritto a chi fa domanda di protezione che al diritto di sicurezza dei cittadini che vivono in questo Paese".