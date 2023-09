Laura Boldrini, il complotto e la stoccata di Hoara Borselli: comunque son fascisti...

Hoara Borselli 19 settembre 2023 a

C’è un complotto. Lo ha scoperto Laura Boldrini. È un complotto architettato da Orban, da Vox e da Meloni per fare arrivare orde di profughi a Lampedusa. Lo scopo non è ancora chiarissimo ma la notizia è certa. Sembra che la Meloni - parole della Boldrini - «aveva come unico e cinico obiettivo quello di creare il caos sull’isola». Così è potuta andare da Ursula von der Leyen per lamentarsi dei profughi e convincerla a venire con lei a Lampedusa. Nel frattempo Orban respingeva ogni richiesta di redistribuzione. Così l’Italia si riempiva di clandestini e tutto ciò danneggiava la sinistra. E perché danneggiava la sinistra? Nessuno lo sa ma Boldrini è sicura: glielo ha detto Richard Gere. E a Richard Gere chi gliel’ha detto? Il regista. È scritto nel copione del film che stanno girando. Il titolo è: «Comunque son fascisti».