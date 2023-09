Napolitano, il Colle: condizioni ulteriormente aggravate. Orrore sui social contro il presidente

19 settembre 2023 a

Il quadro clinico di Giorgio Napolitano è critico. Le indiscrezioni sono trapelate nella mattinata di oggi, martedì 19 settembre. Dunque, nel pomeriggio, la conferma diretta del Quirinale. Dal Colle fanno sapere che nelle ultime ore si sono ulteriormente aggravate le condizioni del presidente della Repubblica emerito, il cui quadro clinico è precipitato da due giorni a questa parte.

Il primo presidente della Repubblica rieletto nella storia della Repubblica italiana lo scorso 25 giugno ha compiuto 98 anni. Nel maggio del 2022 l'operazione all'addome all'ospedale Spallanzani, a Roma. Da mesi è ricoverato in una clinica romana. Secondo quanto si apprende, poco dopo le 14 di oggi, la moglie Clio ha fatto rientro nella loro casa che si trova al centro di Roma.

Purtroppo, bisogna dar conto anche di un orrore in atto: sui social, infatti, Napolitano è vittima di una agghiacciante campagna denigratoria, tra minacce di morte ed insulti, che non riporteremo. Una miseria alla quale ha replicato anche la politica. Per FdI a parlare è stato Alfredo Antoniozzi, vicecapogruppo alla Camera: "Auguro con tutto il cuore al presidente Napolitano di superare questo momento critico e non posso non sottolineare come, anche qusta volta, gli haters si siano scatenati con frasi vergognose".

Napolitano, nel corso della sua lunghissima carriera politica, è stato il primo dirigente del Pci ad aver ricevuto il visto per l'ingresso negli Stati Uniti: il viaggio avvenne nella primavera del 1978, il presidente era Jimmy Carter. Due volte presidente della Repubblica, nel corso dei suoi otto anni complessivi da capo dello Stato ha nominato cinque presidenti del Consiglio.