Meloni, altro fango da sinistra: "Governo di odiatori seriali di animali"

Grazie ad Angelo Bonelli è stato possibile “scoprire” che il governo presieduto da Giorgia Meloni è pieno di “odiatori seriali di animali”. Ne è davvero convinto il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, che ha attaccato la maggioranza senza mezzi termini: “Vuole infliggere un altro colpo mortale alla fauna del nostro Paese, in violazione delle direttive europee, per accontentare cacciatori e armieri”.

“Saranno dichiarati ammissibili al decreto Asset - ha proseguito - gli emendamenti della Lega e di Fratelli d’Italia che avviano la deregolamentazione sulla caccia nelle zone umide. Questi stessi emendamenti prevedono la depenalizzazione per chi usa cartucce al piombo e annullano la possibilità di ricorso per le associazioni contro le decisioni delle regioni di cacciare specie protette e di emettere ordinanze di abbattimento di animali, come nel caso degli orsi. Una serie di emendamenti anti-animali non hanno nulla a che vedere con il decreto Asset, che riguarda gli extra-profitti delle banche e gli algoritmi dei biglietti aerei”.

“Avrebbero dovuto essere dichiarati inammissibili. Gli odiatori seriali degli animali colpiscono ancora - ha protestato Bonelli - forti dell’arroganza conferita dai numeri della loro maggioranza, ma calpestando leggi e direttive europee. Non daremo tregua a questi odiatori seriali degli animali. Non solo ci opporremo in Parlamento, ma chiederemo anche l’avvio di una procedura d’infrazione da parte dell’Ue. Difendono - ha chiosato - esclusivamente gli interessi di cacciatori e armieri”.