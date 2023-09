Calenda, insulti a Salvini: "Musk vuol fare test al cervello? Prenda lui"

21 settembre 2023 a

a

a

Elon Musk a caccia di volontari. Il patron di Tesla, nonché proprietario di X, è alla ricerca di persone per un'altra sua startup: la Neuralink. La causa? Qualcuno che si offri per testare il chip nel cervello. Nata nel 2016 con lo scopo di far comunicare il cervello umano con il computer, l'azienda ha ricevuto l'ok dall'Fda per iniziare il reclutamento per il primo trial clinico destinato ai pazienti affetti da paralisi. "Siamo entusiasti di annunciare che è aperto il reclutamento per il nostro primo studio clinico sull'uomo. Se soffri di quadriplegia a causa di una lesione del midollo spinale cervicale o di sclerosi laterale amiotrofica (Sla), potresti essere idoneo", si legge sul profilo Twitter e sul sito di Neuralink.



La sperimentazione è stata ribattezzata Prime Study (acronimo di Precise Robotically Implanted Brain-Computer Interface) e punta a valutare la sicurezza dell'impianto e del robot chirurgico "per consentire alle persone con paralisi di controllare i dispositivi esterni con il pensiero". Lo studio è stato condotto dopo il via libera dei dispositivi sperimentali "concesso dalla Fda nel maggio 2023 - sottolinea - e rappresenta un passo importante nella nostra missione di creare un'interfaccia cerebrale generalizzata per ripristinare l'autonomia di chi ha bisogni medici irrisolti".

L'appello è comunque destinato a far discutere. Secondo il sito Business Insider, il Physicians Committee for Responsible Medicine (Pcrm), ha chiesto alla Sec di indagare su Elon Musk per la sua recente affermazione secondo cui nessuna scimmia è morta a causa del chip cerebrale di Neuralink. Lo stesso comitato, lo scorso anno, aveva rivelato di aver ottenuto documenti dalla Davis University, in California, dove sono stati condotti gli esperimenti: mostravano come le scimmie avessero "sofferenze estreme a causa della cura e degli impianti sperimentali altamente invasivi". Intanto, ecco che Carlo Calenda ha utilizzato l'annuncio di Musk come un pretesto per attaccare Matteo Salvini. Il leader di Azione ha infatti proposto il segretario della Lega per la prima sperimentazione umana. L'ex ministro ha condiviso sul social la notizia, taggando proprio il vicepremier.