Elly Schlein, tocca ferro: se la sfiga arriva da "Repubblica"

Massimo Costa 23 settembre 2023 a

a

a

Le pareti del Nazareno tappezzate di amuleti e cornetti rossi. Dirigenti di partito intenti a fare le corna con entrambe le mani. Elly Schlein impegnata a sua volta a fare gesti apotropaici tra un vertice e l’altro. Ce lo immaginiamo così il quartier generale del Pd quando si imbatte nella rubrica delle lettere di Repubblica. Francesco Merlo infatti, ieri ha risposto a un lettore del quotidiano stupito dei troppi attacchi firmati dai commentatori politici - di destra a sinistra al segretario dem.

"A lavoro solo per 4 giorni": l'ultima della Schlein, perché si rischia il disastro

E la replica alle doglianze di Nicola Narciso da Giovinazzo (Bari), resterà negli annali: «È vero che c’è un accanimento, ma secondo me è un segno di successo che dovrebbe incoraggiare Elly Schlein». Molti nemici, molto onore. Anzi, no: questo motto piaceva a Lui. Meglio così: forza e coraggio, Elly, sei forte. Ma sentite come chiude la firma di Rep: «In Italia infatti il talento viene invidiato e oltraggiato. Solo dopo la morte viene riconosciuto ed esagerato». Toccare ferro, cara Elly. E meno male che questa è la stampa amica...