Giorgio Napolitano, la camera ardente in Senato: l'omaggio di Mattarella

24 settembre 2023 a

a

a

Oggi, domenica 24 settembre, a Palazzo Madama è stata allestita la camera ardente per Giorgio Napolitano, il presidente emerito della Repubblica scomparso lo scorso venerdì all'età di 98 anni. Durante il tragitto verso la camera ardente, allestita nella Sala Caduti di Nassirya, la vettura scura che trasportava le spoglie dell'ex presidente è stata scortata dal picchetto d'onore dei Corazzieri, che hanno seguito il veicolo in motocicletta.

Alle 10 l'apertura delle porte, alla presenza di Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, e di Ignazio La Russa, presidente del Senato. Presente tutta la famiglia di Napolitano, dunque l'arrivo del premier, Giorgia Meloni, di Lorenzo Fontana, di Elly Schlein e di tutte le principali personalità politiche del Paese. Presente anche Mario Draghi.

Dalle 11 in poi anche i cittadini possono accedere alla camera ardente, aperta fino alle 19, per vedere la salma. La sala sarà nuovamente aperta al pubblico domani, lunedì 25 settembre, nella fascia oraria 10-16. Poi martedì, come annunciato dalle autorità, si terranno i funerali di Stato alle 11.30 alla Camera dei Deputati. Martedì sarà lutto nazionale.