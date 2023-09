Giorgio Napolitano, la diretta dei funerali

26 settembre 2023 a

I funerali laici del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano. Alle esequie presenti quattro capi di Stato e un emerito, oltre cento ambasciatori e il Parlamento in seduta comune. Il rito dei funerali laici è un inedito per l’aula della Camera. Il cerimoniale è rigido e dettagliato in diverse fasi. Il feretro arriva da Palazzo Madama, sede della camera ardente, e viene collocato nella sala del Governo. Nove gli interventi previsti: oltre ai presidenti di Camera e Senato, parleranno il figlio di Giorgio Napolitano, Giulio, e la nipote Sofia. Poi i cinque oratori scelti dalla famiglia.

Ore 12.07 Repubblica e il "ritrovato orgoglio del centrosinistra"

Nel corso della diretta dei funerali di Giorgio Napolitano, Repubblica si aggrappa a qualche saluto in aula tra i leader per parlare già di "ritrovato orgoglio del centrosinistra". "Massimo D’Alema discute animatamente con Conte, che ascolta perlopiù. Nel drappello anche Romano Prodi. Si percepisce un senso di ritrovato orgoglio nel centrosinistra, presenti molti ex leader, ed ex parlamentari. Napolitano ha riunito un mondo disperso e sconfitto", si legge su Repubblica.it. Ma di certo non basterà il funerale di Re Giorgio per ricompattare una sinistra divisa ormai da diverso tempo.

Ore 11:35 La decisione su dove collocare la salma

Come riporta Repubblica in Transatlantico si discute (e parecchio) sulla decisione di lasciare il feretro nella Sala dei ministri e non in Aula. Presente anche Achille Occhetto seduto tra l’ex capo della polizia Franco Gabrielli e il giurista Andrea Manzella. Banchi del governo al completo.

Ore 11:18 La salma di Napolitano lascia il Senato per essere trasferita alla Camera

Il feretro di Giorgio Napolitano avvolto dal tricolore lascia palazzo Madama, sede della camera ardente, per essere trasferito a Montecitorio dove si terrà la cerimonia laica.

Ore 10:52 Matterella arriva alla Camera

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato a Montecitorio per partecipare alle esequie di Stato del presidente emerito Giorgio Napolitano. Il capo dello Stato è stato accolto in piazza dal presidente della Camera Lorenzo Fontana, quindi ha fatto il suo ingresso alla Camera per raggiungere la Sala dei ministri, attigua all'aula, dove lo attendono la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e la presidente del Corte Costituzionale, Silvana Sciarra. Saranno loro ad accogliere i capi di Stato attesi alla cerimonia.

Ore 10:40 Arriva a Montecitorio il permier Giorgia Meloni

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è appena arrivata alla Camera dove a breve avrà luogo il funerale di Stato. La premier ha percorso il tappeto rosso e poi ha varcato l'ingresso di palazzo Montecitorio.È tutto pronto per l'arrivo del feretro del presidente della Repubblica emerito Giorgio Napolitano. Arrivato anche l’ex premier Mario Draghi, predecessore di Meloni.