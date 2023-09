Giuseppe Conte, "caccia" a giovani grillini: il piano anti-Schlein

26 settembre 2023 a

Il Movimento 5 Stelle punta ai giovani. Con un evento online a ottobre, i grillini di Giuseppe Conte apriranno le braccia a un’organizzazione interna per gli under 35. L'obiettivo, tra le altre cose, è quello di fungere da contenitore per gli organi elettivi di scuole e università. E così, su alcuni temi come il diritto allo studio a quello all’abitare, i più giovani avranno una piattaforma programmatica. Una decisione - scrive Repubblica - arrivata a giugno scorso durante un incontro preparatorio a Roma, negli spazi del Talent Garden intitolato "Officina del futuro".

In contemporanea il Movimento non perde di vista l'accreditamento sul fronte sociale. Conte e i suoi il 7 ottobre saranno in corteo a Roma con la Cgil per "La via Maestra", la manifestazione promossa con le adesioni di Anpi, Arci, Acli, Europe for peace, Libera e via dicendo. Per questo la piattaforma sarà tutta focalizzata su lavoro, fisco (contro ogni condono e per una maggiore progressività), stato sociale e politiche industriali, pace e Costituzione, giovani. La strategia? Attaccare il governo per immolarsi nell’opposizione più dura. E come farla se non rinfacciando a Giorgia Meloni il fallimento sull’immigrazione e al contempo puntando tutto sulle condizioni materiali: cioè carovita, salari bassi, benzina e fine del Superbonus.

In cuor suo l'ex premier è convinto di andare a recuperare alla destra una parte del voto di periferie e classe media. Un bacino elettorale ben diverso da quello "borghese" del Pd. Per farlo i Cinque Stelle perseguono uno stile aggressivo molto diverso da quello più istituzionale dei dem. D'altronde la competizione per M5s e Pd alle Europee è quasi un testa a testa. Al momento i sondaggi vedono davanti di 2-3 punti i dem, con il Movimento che negli ultimi mesi ha recuperato qualcosina. Basterà?