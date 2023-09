Rimpasto, Salvini smentisce Repubblica: "Mi interessa zero"

26 settembre 2023 a

Altro giro, altro regalo, altra balla di Repubblica, il quotidiano diretto da Maurizio Molinari che contro il governo di centrodestra è pronto a tutto. Anche a dare in stampa una pagina che dà conto di un possibile e futuribile rimpasto.

La notizia è stata pubblicata sul quotidiano di oggi, martedì 26 settembre. Secondo Repubblica, la Lega avrebbe aperto al rimpasto, scontrandosi però con il muro del premier, Giorgia Meloni. E ancora, il quotidiano aggiungeva i nomi dei "quattro ministri nel mirino", che sarebbero Daniela Santanchè, Matteo Piantedosi, Pichetto Fratin ed Adolfo Urso.

Puntuale, e perentoria, è piovuta la smentita di Matteo Salvini, leader della Lega, vicepremier e ministro delle Infrastrutture. Salvini esclude in modo categorico un rimpasto di governo: "L'obiettivo è quello di andare avanti per cinque anni con questa squadra, questa maggioranza - ha tagliato corto -. Il resto mi interessa zero".

Dunque, da parte del leghista, anche un commento sull'incontro tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron, avvenuto a Palazzo Chigi al termine dei funerali di Stato di Giorgio Napolitano. "Totale fiducia e la totale sintonia nel premier e nell'intero governo", ha ribadito Salvini, alla faccia dei gufi e di Repubblica.