Giorgio Napolitano, Capezzone: un Re senza popolo, cosa svelano le foto

27 settembre 2023

I funerali laici di Stato di Giorgio Napolitano sono stati trasmessi in diretta anche in diverse piazze italiane. A Roma e a Napoli, come mostrano le immagini, pochi cittadini però hanno seguito la cerimonia funebre sui maxischermi. Secondo il direttore editoriale di Libero, Daniele Capezzone, questa è la dimostrazione della distanza abissale tra cittadini e Palazzo: gli uomini del Pd sono percepiti come entità estranee. Mentre alle esequie di Silvio Berlusconi piazza Duomo era gremita.