Esselunga? La bimba, la pesca e il maialino che non è diventato salsiccia: l'altra verità

Leporello 28 settembre 2023 a

Pubblicità corretta. Inaccettabile lo spot di Esselunga. Figlia di genitori separati sparisce al supermercato e ricompare con una pesca in mano da offrire al padre che viene a prenderla come a dirgli del suo desiderio di rivederli insieme con mamma.

No e poi no. Tutte le fattucchiere, infatti, ovvero i giornali di John Elkann, quello di Carlo De Benedetti e – diocenscampi – la tivù di Urbano Cairo si adoperano per sottoporre l’azienda a un trattamento di correzione. Ecco la versione emendata da ogni spurgo di sessimo, razzismo, maschilismo tossico e moralità patriarcale. Dopo una triste esperienza matrimoniale Mamm* – genitore1 – inconscersi nella nuova e vera realtà trans binaria e nella cultura woke.

La bambina, infine, vuol davvero riunire i genitori biologici per mettere fine alle reciproche incomprensioni ma non per far vincere quel che in un tempo ormai lontano ci si sarebbe augurati - ma per comunicare ad entrambi la sua precisa volontà di cambiare sesso perché lei si sente maschio non binario nei giorni pari e asessuato tribinario in quelli dispari. La pesca, ça va san dire, la offre al cucciolo di casa, un maialino dei Nebrodi sfuggito ai coltelli dei tortoriciani che ne volevano fare – ohibò – salsiccia.