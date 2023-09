Scioperi vietati lunedì e venerdì, Capezzone: la legge contro i furbetti del weekend

28 settembre 2023 a

Matteo Salvini rompe il giochino dei sindacati che piazzano gli scioperi del settore Trasporti sempre al venerdì. Un giorno chiave che di fatto crea diversi disagi a chi deve ad esempio partire per il weekend ma anche a chi termina la settimana lavorativa e vuol tornare a casa. Il ministro ha fatto scattare la precettazione scongiurando così l'ennesimo disagio per venerdì 29 settembre. E così Daniele Capezzone su Libero lancia una proposta: nessuna astensione "allunga-weekend", no agli scioperi il lunedì o il venerdì.