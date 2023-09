Carlo Giovanardi, nasce il nuovo partito "Popolo e Libertà"

28 settembre 2023 a

Nasce "Popolo e Libertà". Carlo Giovanardi presenta a Montecitorio il suo nuovo progetto politico, che si ispira chiaramente al Pdl, a partire dal nome. "Noi vogliamo andare in senso inverso rispetto alla politica degli ultimi anni, che si è contrassegnata dalla disgregazione, quindi la nascita di tanti leaderini di partiti che hanno frantumato quella che è stata l'esperienza del Popolo della libertà, nata grazie all'intuizione di Silvio Berlusconi, con l'unione di schieramenti di ispirazione liberale, popolare e cristiana".

Per l'ex senatore "il centrodestra, in cui noi ci ritroviamo, che ha due forze sovraniste come Fratelli d'Italia e la Lega, non ha forze a trazione popolare e liberale, come succede in Europa, e quindi con venti associazioni o partiti ci siamo riuniti in un unico partito che si chiama Popolo e Libertà, a richiamo di quella esperienza che si basava sulla democrazia, anche all'interno del partito". Nella sala conferenza della Camera dei deputati ha già messo le mani avanti: "A primavera ci saranno le elezioni europee e il nostro obiettivo è quello di presentarci a questa tornata elettorale. Ci saranno il Pd, il Movimento 5 stelle, la Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, ma noi facciamo un appello a chi si ritrova nei nostri valori, come potrebbe essere Cateno De Luca, Giovanni Toti, Salvatore Cuffaro a unirsi a noi, perché non questa esperienza, lo dicono anche i sondaggi, si potrebbe arrivare in doppia cifra, costruendo anche il baricentro della politica italiana che adesso manca".

E ancora: "Lo ricordo: il centrodestra ha vinto le elezioni un anno fa perché il centrosinistra, quindi Pd e Cinquestelle ha deciso di dividersi, e infatti nelle grandi città come Roma, Napoli e Milano sono loro che hanno vinto contro i sovranisti. Ed è per questo che manca quella componente politica del centrodestra che noi rappresentiamo".